Антимонопольный комитет разрешил победителю аукциона приватизировать завод «Большевик» в Киеве

Новости

Wikipedia / Kiyanka

Антимонопольный комитет разрешил ООО «Дженерал Коммерс» приватизировать «Первый киевский машиностроительный завод» («Большевик») в Киеве, за который компания уже заплатила в бюджет 1,42 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

АМКУ дал разрешение после рассмотрения повторного заявления о концентрации, поданного победителем конкурса. Первое заявление подали без информации о финобеспечении соглашения.

«Учитывая, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и не запрещена в соответствии с ЗУ «О санкциях», комитет предоставил разрешение ООО «Дженерал Коммерс» на приобретение [«Большевика»]», — заявили в комитете.

При этом регулятор продолжает проверяет возможные неконкурентные действия участников аукциона.