Антимонопольный комитет разрешил победителю аукциона приватизировать завод «Большевик» в Киеве
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- Костя Андрейковец
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Wikipedia / Kiyanka
Антимонопольный комитет разрешил ООО «Дженерал Коммерс» приватизировать «Первый киевский машиностроительный завод» («Большевик») в Киеве, за который компания уже заплатила в бюджет 1,42 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба комитета.
АМКУ дал разрешение после рассмотрения повторного заявления о концентрации, поданного победителем конкурса. Первое заявление подали без информации о финобеспечении соглашения.
«Учитывая, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и не запрещена в соответствии с ЗУ «О санкциях», комитет предоставил разрешение ООО «Дженерал Коммерс» на приобретение [«Большевика»]», — заявили в комитете.
При этом регулятор продолжает проверяет возможные неконкурентные действия участников аукциона.
- 27 октября на аукционе Фонда государственного имущества продали завод «Большевик» в рамках большой приватизации. Стартовая цена была на уровне 1,39 миллиарда гривен. Завод продали за 1,429 миллиарда гривен ООО «Дженерал Коммерс», связанному с холдингом UFuture, который принадлежит бизнесмену Василию Хмельницкому. Новые владельцы обещают создать на месте завода инновационную инфраструктуру с миллиардными инвестициями и новые рабочие места.
- 17 ноября Антимонопольный комитет временно приостановил приватизацию завода и начал проверять возможный сговор участников аукциона.
- 7 декабря в Фонде госимущества отчитались, что деньги за завод в госбюджет поступили.