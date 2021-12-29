Белый дом: Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонные переговоры 30 декабря
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Prachatai / Flickr
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут телефонный разговор 30 декабря. Об этом Белый дом сообщил 29 декабря.
В США заявили, что планируют обсудить ряд тем, в частности будущие дипломатические переговоры с Россией. Администрация Байдена отметила, что продолжает вести широкую дипломатию в ответ на то, что Россия увеличивает войска на границе с Украиной. Кремль позже уточнил, що разговор состоится поздно вечером.
Телеканал CNN отмечает, что инициатор разговора – российская сторона, а Байден согласился, поскольку «полагает, что на российском направлении прямой диалог лидеров незаменим».
Кроме того, 29 декабря состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Они обсудили эти будущие переговоры Байдена и Путина, Блинкен «подтвердил непреклонную поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне наращивания Россией военных у границ Украины».
7 декабря 2021 года у Байдена и Путина состоялся онлайн-саммит. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины.
- 16 июня 2021 в Женеве впервые встретились президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин. Их отношения испортились еще во время президентской гонки в США, а уже после выборов Байден назвал Путина убийцей. На встречу оба привезли своих советников и министров. Переговоры проходили за закрытыми дверями и длились около трех часов.