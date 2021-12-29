AP: США оставят свой авианосец в Средиземном море из-за угрозы российского вторжения в Украину

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Twitter / The Official CVN 71

США оставят свой авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря из-за угрозы российского вторжения в Украину. Его планировали перебросить на Ближний Восток.

Об этом сообщили The Associated Press в Пентагоне.

Министр обороны Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе ВМС США оставаться в Средиземном море. Такое решение отражает необходимость американских войск увеличить присутствие в Европе на случай агрессии России. По словам Ллойда, подобный шаг успокоит европейских союзников.

В ударную группу ВМС США, кроме авианосца, входят также корабли сопровождения: крейсер USS San Jacinto и эсминцы USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также там присутствует фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen.