В Украине выявили более 5 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались 130 тысяч человек

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В Украине в течение суток 28 декабря выявили более 5 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 98 медиков и 353 ребенка.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 1 153 человека, а 307 украинцев умерли от осложнений. В то же время 12 352 больных успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 113) и Одесской области (642).

Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 131 тысяч украинцев, 34 тысячи получили первую дозу, а 94 тысячи — вторую.