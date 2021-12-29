В Украине выявили более 5 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались 130 тысяч человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Украине в течение суток 28 декабря выявили более 5 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 98 медиков и 353 ребенка.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса попали 1 153 человека, а 307 украинцев умерли от осложнений. В то же время 12 352 больных успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 113) и Одесской области (642).
Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 131 тысяч украинцев, 34 тысячи получили первую дозу, а 94 тысячи — вторую.
- 15 декабря Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует в Украине с мая 2020 года.
- 18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения человека штаммом «Омикрон». 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что человек, у которого выявили первый случай штамма «Омикрон» в Украине, уже получил отрицательный тест.