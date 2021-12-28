Заседание СНБО перенесли на сутки
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Совет нацбезопасности и обороны перенес заседание на сутки. Теперь его планируют провести 30 декабря.
Об этом пишет СНБО в своем Facebook.
«В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.
Ранее заседание планировали провести 29 декабря.
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