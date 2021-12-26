Выборов не будет. Талибы распустили избирательную комиссию Афганистана и два министерства
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- Костя Андрейковец
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
Движение «Талибан» распустило в Афганистане Независимую избирательную комиссию (НИК), Комиссию по избирательным жалобам а также упразднило два ведомства — Министерства по парламентским делам и Министерство мира.
Об этом сообщили Associated Press и Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя правительства талибов Билала Карими, который заявил, что указанные ведомства и комиссии «не нужны в сложившейся ситуации».
НИК была создана в 2006 году и контролировала проведение президентских и других выборов в стране. Вторая комиссии занималась проверкой хода выборов. Их ликвидация говорит о том, что талибы в принципе не планируют какие либо выборы.
Министерства распустили после после недавнего упразднения Министерства по делам женщин.
При этом «Талибан», который обещал более мягкую политику, чем 1990-е годы, ранее восстановил Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока. Такое решение усиливает сомнения экспертов.
- За последние два месяца талибы ввели ряд запретов для женщин и издали указ о их правах. В конце ноября они признали оккупированный Крым российским.
- В декабре «Талибан» начал выдавать паспорта и документы на выезд из страны.