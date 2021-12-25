Извержение вулкана на испанском острове Пальма завершилось. Оно длилось 85 дней
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма завершилось. Об этом власти объявили в субботу, 25 декабря, цитирует El Pais.
«Извержение закончилось. Оно закончилось днем 13 декабря, но только сегодня можно сказать. Когда было подтверждено научным комитетом о сохранении признаков, которые дают уверенность, – нет лавы, нет пирокластов, нет значительных газов, нет значительных землетрясений, нет тремора, нет значительных деформаций. Извержение продлилось 85 дней и 8 часов», — заявил член Совета Безопасности и официальный представитель правительства Канарских островов Хулио Перес.
По его словам, во время первых полетов вертолета через пострадавшие районы можно утверждать, что ущерб «значительный». Предварительно — €700 миллионов.
- Извержение вулкана на острове Пальма (Канарские острова) началось 19 сентября. Лава уничтожила тысячи зданий и жилых домов, а также десятки дорог. Остров объявили зоной бедствия. Эвакуировать пришлось около 7 тысяч человек. Несмотря на разрушения, погибших не было. Лава покрыла более 1 100 гектаров земли, но создала новый полуостров в 40 гектаров.
- В середине декабря вулкан начал постепенно утихать, части эвакуированных жителей позволили вернуться в дома.