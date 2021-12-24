В Израиле заявили о 100% эффективности своего лекарства от коронавируса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pixabay
В Израиле протестировали собственное лекарство от коронавируса под названием Amor-18. Все пациенты успешно выздоровели от болезни.
Об этом пишет The Jerusalem Post.
По данным медиков, все 18 пациентов с коронавирусом, получившие лекарство, выздоровели и были выписаны из больницы в течение нескольких дней. В то же время из 19 пациентов, получавших плацебо, шестеро попали в реанимацию, а двое умерли.
Кроме этого, в рамках милосердной помощи медики дали это лекарство двум тяжелобольным пациентам. Они выздоровели и были выписаны из больницы.
«Поскольку пациенты, получавшие препарат, выздоравливали в течение нескольких дней и были отпущены домой, [исследование] было на 100% успешным», — отметил содиректор отделения коронавируса в Медицинском центре Зив в городе Цфат Нашат Абу.
В препарате Amor-18 основным компонентом является аморфный карбонат кальция. Он регулирует кислотные изменения pH, влияющие на возможность коронавируса проникать в клетки и размножаться.
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