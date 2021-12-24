Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра и гололедице на дорогах

Новости

Алехин Дмитрий / УНИАН

В Украине 24 декабря на дорогах ожидается гололедица, а также сильный ветер и метели в Карпатах.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 24 декабря на дорогах страны образуется гололедица. В Карпатах выпадет много снега и будут сильные порывы ветра до 20—25 м/с.

Также синоптики предупреждают о первом уровне опасности и призывают быть осмотрительными.