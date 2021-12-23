Данные из ЮАР и Британии подтверждают, что штамм «Омикрон» вызывает более легкое течение болезни. Но он очень заразен

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Plastifikator x «Бабель»

Данные наблюдений из Южно-Африканской Республики и Великобритании за зараженными новым штаммом «Омикрон» подтверждают, что он действительно приводит к более легкому течению болезни и значительно реже — к госпитализации. Однако новый штамм очень заразен.

Об этом пишут Sky News и The Guardian.

По данным из ЮАР, зараженные новым штаммом имеют на 70—80% более легкое течение болезни, чем вследствие штамма «Дельта». Однако там подчеркивают, что эти данные не следует экстраполировать на все страны. В частности, средний возраст населения ЮАР меньше, чем, например, в странах Европы.

В то же время в Британии отмечают, что зараженные «Омикроном» на 15—20% меньше нуждаются в стационарном лечении и на 40-45% реже находятся в больнице больше суток.

Также те, кто уже болел коронавирусом, на 50—60% реже нуждаются в госпитализации, чем те, кто до этого не болел. Но риск госпитализации невакцинированных и людей, которые еще не болели ковидом, остается примерно на таком же уровне, как и для предыдущих штаммов.

Медики и ученые предостерегают, что высокая заразность этого штамма и его способность пробивать защиту от вакцин все равно могут создавать нагрузку на медицинскую систему: чем больше людей будет болеть, тем больше будет риск их попадания в больницу.