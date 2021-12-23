В выходные в Украину придет потепление. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и плюсовую температуру

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Фото УНИАН

В последние выходные декабря 2021 года в Украину придет потепление.

По данным Sinoptik.ua, в субботу, 25 декабря, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях столбики термометров поднимутся до +4...+6 °С. Ночью — мокрый снег, днем — снег с дождем.

На юге и Винницкой области осадки не прогнозируют, температура +4...+8 °С.

На остальной территории Украины средняя температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +3 °С, ночью — от -1 до -4 °С, пройдут дожди с мокрым снегом.

В воскресенье, 26 декабря, в западных, северных и центральных регионах установится погода без существенных осадков, столбики термометров покажут -1...-4 °С. Только на Закарпатье ожидается небольшой снег, который начнется ночью и с перерывами будет идти весь день.

На юге и востоке Украины воскресенье будет дождливым, возможен снег. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях синоптики прогнозируют 0...+3 °С, в Донецкой и Луганской областях -2...-4 °С.

В Карпатах в выходные будет снежить, сохранится значительная снеголавинная опасность, температура воздуха составит -2...-3 °С.

Последний понедельник года начнется с дождя с мокрым снегом почти во всех регионах Украины, сухую погоду синоптики прогнозируют только Сумской, Харьковской и Луганской областям.

Небольшие морозы (до -2...-5°С) ожидаются почти по всей стране. Только в Николаевской, Херсонской, Одесской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет умеренно прохладно — +2...+4 °С.