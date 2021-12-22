Еврокомиссия объявила о создании быстрого метода выявления штамма «Омикрон»

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Европейская комиссия объявила о разработке быстрого метода выявления штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

«Новый метод тестирования, представленный сегодня Совместным исследовательским центром ЕС, поможет выявлять штамм «Омикрон» быстрее и сократить нагрузку на исследовательские учреждения стран-членов. Благодаря этому мы можем достичь лучшего понимания путей распространения «Омикрона», эффективнее изолировать его проявления и снизить давление на систему здравоохранения», — сказала еврокомиссар по здоровью и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

Суть метода заключается в применении модифицированного реагента, разработанного Совместным исследовательским центром ЕС. Его представили на заседании Комитета по безопасности здоровья Еврокомиссии. Новый реагент может быть быстро заказан изготовителями тестов и адаптирован для использования во всех лабораториях, занимающихся диагностикой COVID-19.

Отмечается, что новый метод направлен именно на идентификацию варианта «Омикрон», может использоваться во всех лабораториях, проводящих ПЦР-тестирование без длительных и дорогостоящих процедур.