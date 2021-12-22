ВОЗ рекомендовала для людей с ослабленным иммунитетом бустерную дозу вакцины Novavax

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Всемирная организация здравоохранения рекомендует лицам с ослабленным иммунитетом использовать в качестве бустерной дозы вакцину от американской компании Novavax.

Об этом пишет Reuters.

Такую рекомендацию выпустила Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Изучив данные Novavax, эксперты заявили, что вакцина может применяться, среди прочего, для беременных и людей с ВИЧ.

ВОЗ 17 декабря разрешила для экстренного применения вакцину от коронавируса, разработанную компанией Novavax. Препарат называется Covavax, его производят в Индии по лицензии Novavax. В организации отметили, что вакцину Covavax оценивали по процедуре использования в чрезвычайных ситуациях. В основе исследований — данные о качестве, безопасности и эффективности.

Covavax — субъединичная вакцина, состоящая из смеси вирусных белков разных типов. Они не являются цельными вирусами, а лишь частицами, которые распознает иммунная система. Субъединичные вакцины делают из белков, полученных биотехнологически — без размножения вируса в культуре клеток. По такой технологии создаются вакцины, которые уже используются в календаре прививок, в частности против гепатита В и гемофильной инфекции.