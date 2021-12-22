Программа «єПідтримка» будет действовать в течение следующего года. Ее расширят
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Программа «єПідтримка», она же «тысяча от Зеленского», будет действовать в Украине на протяжении 2022 года и ее расширят.
Об этом сообщили министр экономики Юлия Свириденко и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
С середины января люди старше 60 лет смогут потратить деньги на лекарства в аптеках, а к самой программе подключатся еще десятки банков, которые будут выдавать пластиковые карты.
Появление пластиковых карт «єПідтримка» позволит людям рассчитаться не только онлайн или через Google Pay/Apple Pay, но и оффлайн без смартфона. Также в следующем году (2—3 квартал) появится возможность подать заявку на получение выплаты в офлайн-режиме.
Деньги, которые люди получат на карту, можно будет потратить в течение четырех месяцев с даты получения средств.
- 19 декабря в Украине стартовала программа по выплате всем вакцинированным гражданам по 1 000 гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку или приобрести книги. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки. Пенсионеры смогут на эти деньги приобрести лекарства. На выплаты Кабмин выделил 8 миллиардов гривен.
- Деньги можно получить через monobank, A-Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПриватБанк и Ощадбанк.