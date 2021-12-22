«Сказали идти освобождать Новороссию». В России начали собирать наемников для «командировок» на Донбасс

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В России в последние три месяца активизировался набор групп наемников для «боевых командировок» на украинский Донбасс. При этом наемникам не объясняют задачи и кто будет руководить «парадом».

Об этом пишет Meduza, которая пообщалась с вербовщиком, наемниками с боевым опытом, боевиками «Союза добровольцев Донбасса» и выходцами из армии, спецслужб и спецподразделений МВД России. Всего издание поговорило с восемью источниками.

По их словам, набор идет не только в России, но и в непризнанных образованиях «ЛНР» и «ДНР». Вербовщик рассказал, что «история начала собираться» еще три месяца назад. Однако большинство опрошенных наемников получили предложения в последние несколько недель, а жители оккупированных территорий — чуть раньше, «где-то месяц назад».

Кроме «набора по знакомым», часто используется сайт объявлений Avito.ru. Наемников в основном ищут в разделе «охрана и безопасность», предлагая высокие зарплаты. Обязательным пунктом прописана «возможность выездных командировок».

Один из наемников «ЧВК Вагнера» рассказал, что получил предложение ехать в Украину осенью и его это насторожило. Тренировочной базой «рекрутер» назвал центр Минобороны РФ в Веселом под Ростовом-на-Дону. Несмотря на обещанную зарплату в 240 тысяч рублей в месяц (около 88 тысяч гривен) он наотрез отказался, отметив, что такого широкого набора на «украинское направление» не было уже несколько лет.

Наемники рассказали, что вербовщики представляются связными из Минобороны России, но им не верят — те не могут назвать конкретных лиц, рассказать об условиях контракта, а оплата за «командировки» сильно разнится. В некоторых случаях им говорили, что предоплаты не будет.

«Прозвучала еще замечательная фраза: все снаряжение ищете на месте. Кто в теме, понимает, что на этом моменте уже можно начинать прикалываться и смеяться», — рассказал один из наемников.

«Платят 160 [тысяч рублей] в располаге [на месте базирования] и 320 на фронте — это вранье, просто вранье. Дурачков ищут. Главное требование — чтобы ты приехал и заткнул собой дырку в корпусе», — говорит другой наемник.

Многие отказались от предложений и сомневаются в том, что российская армия привлечет наемников к масштабным боям. Они полагают, что скорее всего их бросят на охрану объектов в оккупированном Донбассе или на зачистку «местного бандитизма». Реальные цели «командировки» кандидатам не обозначили.

«Сказали: идти освобождать Новороссию. Я на это ухмыльнулся и такой: ты е**нулся?» — вспоминает один из собеседников, который отказался от предложения.

При этом собеседники рассказали, что в «ЛНР» и «ДНР» уже собрали формирования, которые они назвали «бригадами Дирлевангера» — в честь спецкоманды СС, которая во Вторую мировую войну отличилась массовыми убийствами мирного населения. По их словам, в них набрали бывших заключенных-уголовников в возрасте за 45 лет. Эти отряды базируются в Луганске и Донецке, но им также не поставили четких целей.

Мнение наемников

О том, что перед сформированными отрядами могут поставить реальные боевые задачи, собеседники не решаются даже рассуждать. «Вообще не понимаю, как они [власти России] это видят», — заявил опытный наемник, осведомленный о наборах.

Никто из собеседников издания не верит, что Россия готова пойти на полномасштабную войну с Украиной. По их словам, все закончится «тупиком» и провалом, поскольку уровень подготовки набранных наемников крайне низок, а все специалисты сейчас находятся в боевых командировках в Африке или в песках Сирии — в «поля терриконов» никто не рвется.

«Туда просто не хотят ехать, потому что там [украинская] регулярная армия. Против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, то потери будут большие», — сказал ветеран «ЧВК Вагнера».