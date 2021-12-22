В Нью-Йорке людям за вакцинацию третьей дозой до конца года заплатят по $100

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Pepi Stojanovski / Unsplash

В Нью-Йорке каждый, кто пройдет ревакцинацию от коронавируса до конца года, получит 100 долларов.

Об этом заявил действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время онлайн-пресс-конференции, сообщает Associated Press.

По его словам, такое решение власти приняли для повышения темпов вакцинации против коронавируса.

Также в Нью-Йорке собираются увеличить количество мест, в том числе мобильных фургонов, для вакцинации людей.

Де Блазио заверил, что стремится сохранить город открытым, несмотря на вспышку COVID-19 — среднесуточное количество новых больных достигает почти 11 тысяч.

В то же время временные ограничения были введены в городских тюрьмах, в частности, приостановили личные посещения и религиозные службы.

Со своей стороны новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, победивший на ноябрьских выборах, отложил церемонию своей инаугурации, которая была запланирована на 1 января, «чтобы сделать приоритетом» здоровье участников, сотрудников и журналистов.