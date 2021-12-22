В Украине на два дня закроют центры вакцинации от коронавируса. В Минздраве назвали даты

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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

В Украине 1 и 2 января центры вакцинации от коронавируса работать не будут.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге 22 декабря.

«1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты», — сказала она.

По словам Карчевич, в другие дни они будут работать по обычному графику.

Отметим, в Украине создано более 3 300 пунктов вакцинации и свыше 500 центров вакцинации.