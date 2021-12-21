ВОЗ призывает мир начать бустерную вакцинацию всех групп населения

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Veselības ministrija / Flickr

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что через несколько недель штамм коронавируса «Омикрон» станет доминантным в большинстве стран европейского региона.

Об этом сообщает Reuters.

Клюге призвал правительства стран приготовились к значительному всплеску болезни из-за распространения мутированного штамма и начать бустерную вакцинацию населения.

По его словам, с момента появления «Омикрона» новый штамм уже выявили в 38 из 53 стран европейского региона.

«Мы видим надвигающуюся бурю. В течение нескольких недель «Омикрон» будет доминировать в большей части стран региона», — отметил Ханс Клюге и подчеркнул, что сейчас пришло время бустерной вакцинации всех категорий населения.

Европейское бюро отметило, что 89% случаев заражения «Омикроном» в Европе имели общие симптомы, такие как кашель, боль в горле и повышение температуры.

«Большое количество новых случаев заражения COVID-19 может привести к увеличению количества госпитализаций и повсеместному нарушению работы систем здравоохранения и других важнейших служб», — сказал Клюге.