Опрос: Уровень поддержки вступления Украины в НАТО достиг максимума с 2014 года
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Уровень поддержки членства Украины в НАТО достиг исторического максимума с 2014 года. Вступление в Альянс поддерживают как минимум 54% украинцев.
Об этом говорится в опросе группы «Рейтинг» за 6—15 ноября 2021 года.
По состоянию на ноябрь 2021 года 54% украинцев поддерживали вступление в НАТО, 28% отметили, что выступают против, а 3% ответили, что не планируют голосовать на возможном референдуме.
До этого самый большой показатель был в июне 2019 года — 53%.
Также 58% украинцев поддерживают членство в Европейском Союзе. При этом 21% считают, что Украина должна быть членом Таможенного союза с Россией и Беларусью.
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