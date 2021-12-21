Экс-президента Молдовы Игоря Додона вызвали на допрос по делу о хищении $12 млн на импорте электроэнергии из Украины

Новости

Flickr / Konstantin T

Генеральная прокуратура Молдовы вызвала бывшего президента Игоря Додона на допрос по возобновленному в сентябре делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008—2009 годах у Украины через предприятие Energocom.

Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры Мариана Керпек, пишет молдавское издание NewsMaker.

По данным следствия, в начале 2008 года руководство Energocom, чиновники Министерства экономики, Нацагентства регулирования в энергетике и другие лица необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене в $11 млн 927 тысяч.

По словам Додона, он сейчас находится за границей, так что пока не получал повестку от Генпрокуратуры.

«Если поступит, я непременно пойду. Я скоро вернусь в Кишинев после однодневной рабочей поездки за границу и дам более подробные комментарии о ситуации в стране, о том, как ухудшается положение дел», — заявил он.

По словам экс-президента Молдовы, в деле Energocom против него «нет абсолютно ничего сомнительного и компрометирующего».

Отметим, в этом деле также фигурирует бизнесмен Владимир Плахотнюк, поскольку дело возбуждено на основании журналистского расследования, которое касалось обоих.