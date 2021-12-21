Канал АТR прекратил спутниковое вещание из-за недофинансирования. Его не смогут смотреть жители оккупированного Крыма

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УНИАН

Первый крымскотатарский телеканал ATR в ночь на 21 декабря прекратил спутниковое вещание из-за недофинансирования из государственного бюджета. В результате отключения от спутника основная аудитория телеканала — жители оккупированного Крыма — уже не смогут его смотреть.

Об этом говорится в заявлении телеканала от 21 декабря.

Коллектив телеканала пока не в состоянии оплатить задолженность перед компанией Spacecom. Сейчас руководство телеканала АТR ищет ресурсы для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное.

Крымскотатарский телеканал ATR остается в кабельных сетях Украины и приложениях цифрового интерактивного телевидения MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV и на сайте ATR.ua. Также телеканал продолжает вещание на YouTube.

За день до отключения, 20 декабря, омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что такая ситуация недопустима, и обратилась в Кабинет министров, призвав «обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала».

После переезда в Киев телеканал начал получать помощь из бюджета, но у ATR периодически возникают проблемы с недофинансированием и он оказывается на грани закрытия. По словам гендиректора и владельца Ленура Ислямова, украинская власть ищет пути, чтобы не давать средств вещателю.