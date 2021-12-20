Крымскотатарский канал ATR может прекратить вещание на Крым из-за недофинансирования

Крымскотатарский телеканал ATR с 21 декабря может прекратить спутниковое вещание на оккупированный Крым из-за существенного недофинансирования со стороны государства.

Телеканал сообщил, что не может оплатить задолженность за спутниковое вещание и с большой вероятностью, начиная с 00:00 21 декабря, компания-провайдер Spacecom отключит ATR от эфира.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что такая ситуация недопустима и обратилось к Кабинету министров, призвав «обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала».