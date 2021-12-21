В США две лиги по квиддичу изменят названия, чтобы дистанцироваться от Джоан Роулинг и ее трансофобных заявлений

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Mary McCartney / С личного сайта Джоан Роулинг

Американская и Высшая лиги США по квиддичу изменят названия — частично из-за противоречивых заявлений по поводу трансгендеров создательницы игры писательницы Джоан Роулинг, которая сделала квиддич любимым видом спорта Гарри Поттера.

Об этом говорится в заявлении организаций, а детали описывает британская газета The Guardian.

Лиги также ссылаются на проблемы с товарными знаками в своем решении о ребрендинге. Они проведут серию опросов в течение следующих нескольких месяцев, чтобы принять решение о новом названии.

«Квиддич переживает поворотный момент. Мы можем сохранить статус-кво и оставаться относительно небольшими или мы можем сделать большие шаги и действительно продвинуть этот вид спорта вперед, в его следующую фазу», — заявила Мэри Кимбол, исполнительный директор Американской лиги.

В своем заявлении организации указывают на нетерпимость писательницы к вопросам гендерного равенства: «Лиги надеются, что изменение названия поможет им и дальше дистанцироваться от работ Джоан Киплинг Роулинг, которую в последние годы все чаще критикуют из-за ее антитранспозиций».

Обе лиги отмечают: «Наш вид спорта заработал репутацию одного из самых прогрессивных видов спорта в мире по гендерному равенству и инклюзивности, частично благодаря правилу максимального гендерного равенства: в команде не может быть одновременно больше четырех игроков одного пола на поле».

Представитель агентства Роулинг Blair Partnership в ответ на это сказал: «Джоан Киплинг Роулинг никогда не одобряла и не лицензировала премьер-лигу квиддича, Американскую и Высшую лиги по квиддичу».

В 2020 году Джоан Роулинг пошутила в Twitter над словосочетанием «люди, которые менструируют» в заголовке статьи — этот термин издание использовало, чтобы не обидеть трансмужчин и небинарных людей. Роулинг намекнула, что «люди, которые менструируют» — это по сути женщины. После этого писательницу обвинили в нетерпимости к трансгендерам. Среди тех, кто критиковал Роулинг, были актеры Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, сыгравшие главных героев в серии фильмов о «Гарри Поттере». Позже Роулинг рассказала, что ее высказывания о трансгендерах связаны с ее личным опытом домашнего и сексуального насилия. Ее отец был разочарован, что родилась дочь, а не сын, поэтому Роулинг думала над трансгендерным переходом.

Квиддич — игра, в которую команды играют на метлах, гоняясь за мячами разного размера, которые называются кваффлыи, бладжеры и золотые снитчи. Этот термин зарегистрировала студия Warner Bros, снявшая «Гарри Поттера». В отличие от игры в воздухе, в которую играют Поттер и его друзья, в наземном квиддиче участвуют две команды из семи игроков, которые с метлами гоняют мячи по полю размером с хоккейное.