В Украине за сутки выявили 6 029 случаев коронавируса, больше всего — в Киеве

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Мусиенко Владислав / УНИАН

В Украине за минувшие сутки, 20 декабря, зарегистрировали 6 029 случаев коронавируса (среди заболевших — 390 детей).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки больше всего случаев инфицирования COVID-19 выявили в Киеве (1 496) и в Полтавской области (602).

Всего за сутки госпитализировали 1 061 человека, 346 пациентов умерли, выздоровели 18 850 больных.

С начала пандемии в Украине заболели 3 616 716 человек, выздоровели — 3 357 405, летальных исходов — 93 608.

Кроме этого, по данным Минздрава, за прошедшие сутки против коронавируса вакцинировали 110 740 человек, из них первой дозой — 36 056. Полный курс вакцинации прошли 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 граждан.

С начала вакцинальной кампании привиты уже 14 422 443 человека, из них первой дозой — 14 422 441, полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 061 477 человек, дополнительную дозу — 171.