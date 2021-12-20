Окружной админсуд Киева отменил проведение конкурса на должность главы САП
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Окружной административный суд Киева отменил проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом пишет пресс-служба ОАСК.
«Указанное решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16.07.2015 ответчик по делу — Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому бы такие полномочия передавались», — говорится в сообщении.
Таким образом судьи решили, что комиссия не имела права самостоятельно принимать порядок проведения конкурса и проводить этот конкурс.
Поскольку ОАСК является судом первой инстанции, то его решение не вступает в силу до апелляции. Активисты из «Фундации DEJURE» и «Центра противодействия коррупции» отмечают, что юридически членам комиссии не запрещено провести заседание 21 декабря и определить победителя конкурса. Но, по их мнению, некоторые члены комиссии будут использовать это решение ОАСК, чтобы сорвать проведение конкурса.
- 21 августа 2020 года Назар Холодницкий ушел с должности главы САП по собственному желанию. Временным исполняющим обязанности главы назначили Максима Грищука. В сентябре 2020 года Верховная Рада утвердила своих представителей в комиссии по избранию главы САП. Кандидатуры от парламента активно критиковались Западом.
- Конкурсная комиссия больше года не может избрать нового председателя САП из-за внутренних конфликтов. Некоторые члены жалуются на давление власти. При этом два кандидата на должности главы САП и заместителя председателя уже есть. Избрать главу САП пообещал президент Владимир Зеленский еще в сентябре президенту США Джо Байдену, также обещание избрать главу САП до конца 2021 года есть в меморандуме Украины с МВФ.
- Активисты же обвиняют в затягивании и срыве конкурса некоторых членов комиссии от Верховной Рады, якобы контролируемых заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым. Они считают, что Татаров пытается сорвать конкурс, потому что в нем, с большой вероятностью, победит детектив НАБУ Александр Клименко. Именно он руководил следствием по делу экс-директора «Укрбуд» Максима Микитася, в котором фигурировал и сам Татаров.