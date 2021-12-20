В ближайшее время из «красной» зоны выйдут еще 6 областей. Глава Минздрава Виктор Ляшко дал украинцам советы на праздники

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Міністерство охорони здоров'я України

Эпидемическая ситуация в Украине значительно лучше, чем в европейских странах, и большинство областей в скором времени будут в «желтой» зоне карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 20 декабря.

«По состоянию на сегодняшний день только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены с красного уровня, либо будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул он.

В то же время, Ляшко напомнил, что Украине грозит новый вариант «Омикрон», возможные последствия циркуляции и доминирование которого пока еще не выяснены.

В этой связи глава Минздрава отметил, что украинцам следует придерживаться ряда рекомендаций, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса во время зимних праздников.

Первой рекомендацией министр назвал получение курса вакцинации — особенно для групп риска, таких как люди старше 60 лет и люди, у которых есть сопутствующие заболевания.

«По данным исследования, недавно проведенного Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения и Европейским центром профилактики и контроля болезней, с момента начала вакцинации против COVID-19 в 33 странах Европы и Центральной Азии удалось спасти почти полмиллиона человек старше 60 лет», — заверил он.

Также Ляшко призвал носить защитные маски — «где это нужно», сохранять физическую дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра, проветривать помещения, избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей, следить за чистотой рук, прикрывать рот и нос согнутой в локте рукой или салфеткой при кашле и чихании.

«Каждая из этих мер сама по себе очень важна, но когда они применяются в комплексе, их эффективность увеличивается в разы», — заверил глава Минздрава.

В то же время Ляшко рекомендовал, по возможности, проводить встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми отсутствует постоянный контакт, на открытом воздухе.

«Четвертая рекомендация: воздержитесь от путешествий, если вы в группе риска. Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относится к группе риска тяжелого течения ковида, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить путешествия в регионы, где фиксируется высокий уровень распространение коронавируса», — заявил он.

Отдельно министр посоветовал получать информацию из надежных источников.