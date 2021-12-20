Российский корабль с японскими космическими туристами приземлился в Казахстане

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Роскосмос

Космический корабль «Союз МС—20» с туристами приземлился в степи Казахстана.

Приземление, которое транслировал «Роскосмос», произошло в 05:13 (по киевскому времени) 20 декабря в 148 километрах от города Жезказган.

На борту корабля находились японские туристы — предприниматель, основатель компании Zozo Inc. Юсаку Маэдзава и продюсер компании Space Today Йозо Хирана, а также российский космонавт Александр Мисуркин.

Пилотированный корабль «Союз ТС-20» отправился на Международную космическую станцию (МКС) 8 декабря.