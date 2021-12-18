Глава Минобороны Резников рассказал о циничной тактике россиян на Донбассе: За год снайперы убили 43 украинских военных
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- Екатерина Кадакова
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Полищук Максим / УНИАН
Российские наемники на Донбассе коварно нарушают режим тишины и цинично привлекают снайперов.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге после переговоров с главой Минобороны Дании Трине Брамсен.
«В январе этого года россияне нарушили режим тишины и начали коварно использовать снайперский огонь, убивая украинских военных. За этот год 43 украинских военных погибли от снайперского огня, а именно от снайперского. В чем здесь цинизм? Потому что когда производит выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия — СММ ОБСЕ», — подчеркнул он.
По словам Резникова, лучшая реакция военных на снайперский огонь — это применение артиллерии или гранатометов и минометов.
«Коварство российских войск было именно в том, чтобы произвести тихо выстрел снайпера, убить нашего военного, наши военные в ответ должны были применить соответственно минометный огонь или артиллерийский. И вот тут бы СММ ОБСЕ, конечно, зафиксировала бы публичное нарушение со стороны украинских Вооруженных Сил, и россияне бы в каждом своем телевизоре кричали бы, что именно Украина нарушает Минские соглашения, нарушает режим «тишины», — добавил министр.
Кроме этого, отметил он, россияне на Донбассе используют дроны, которые перелетают через линию разграничения и сбрасывают гранаты, в результате чего страдают и мирные жители.
Еще одна тактика боевиков – выдавливание офицеров СММ ОБСЕ с временно оккупированной территории.
«По мандату ОБСЕ сегодня там должно находиться 200 наблюдателей. В реале их есть 10%, то есть 20. Они [боевики] любым способом блокируют их работу, блокируют их в гостиницах, не пропускают через блокпосты и т.д. Тактика россиян очень ясна: убрать с оккупированных территорий, где они властвуют, международных наблюдателей, чтобы никто не знал, что там происходит», — объяснил Резников.
- Почти каждый день на Донбассе погибает или получает ранение украинский военный. 16 декабря боевики 5 раз за сутки обстреливали украинские позиции, в результате чего погиб один из бойцов ВСУ.
- За текущие сутки, 18 декабря, наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, большинство из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Во время обстрелов был ранен украинский военный.
- 12 декабря в зоне боевых действий на запрещенной мине взорвался 49-летний лейтенант ВСУ. Осмотр раненого подтвердил применение российскими боевиками дистанционных пластиковых мин, запрещенных международными конвенциями из-за причинения значительных страданий потерпевшему.