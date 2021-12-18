Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня — ранен украинский военный

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Степанов Анатолий / УНИАН

Боевики на Донбассе с начала суток 18 декабря семь раз нарушили режим прекращения огня, большинство из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Во время обстрелов был ранен украинский военный.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Как отмечается, раненый уже находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.

По данным военных, российские наемники открывали огонь:

в направлении Пивденного — трижды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Водяного и Троицкого из минометов калибра 82 мм;

около Новозвановки — из гранатометов разных систем.

Кроме того, боевики запустили беспилотник в районе села Широкино, сбросив с него выстрел ВОГ-17.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.