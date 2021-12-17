«Я отказался». Уволенный замглавы МВД Гогилашвили заявил, что СБУ его не охраняет

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Уволенный из-за скандала на блокпосту на Донбассе заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили опроверг информацию о том, что его якобы охраняют бойцы спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины.

Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

«Меня не охраняют сотрудники «Альфы». На меня было совершено покушение, мне расстреляли машину. Было возбуждено дело. Я отказался от охраны, но ребенок и жена ездят с охраной», – сказал Гогилашвили.

Он добавил, что считает неприемлемым, когда СМИ показывают его ребенка и садик, в который он ходит. «Я бы спокойно ездил на машине без прикрытия, если бы мне ее не расстреливали. Если бы я пончиками торговал, или пирожками», – объяснил бывший замминистра.

Ранее издание Bihus.Info зафиксировало, как в ноябре 2019 года сына помощницы президента Марии Левченко и тогда еще заммминистра внутренних дел Александра Гогилашвили в КВЦ «Парковый» привозил автомобиль с номерами Службы безопасности Украины. Редакция выяснила, что вместе с ним был охранник, в котором журналисты узнали сотрудника спецподразделения «Альфа» СБУ.