«Я отказался». Уволенный замглавы МВД Гогилашвили заявил, что СБУ его не охраняет
- Автор:
- Олег Панфилович
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Уволенный из-за скандала на блокпосту на Донбассе заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили опроверг информацию о том, что его якобы охраняют бойцы спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины.
Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».
«Меня не охраняют сотрудники «Альфы». На меня было совершено покушение, мне расстреляли машину. Было возбуждено дело. Я отказался от охраны, но ребенок и жена ездят с охраной», – сказал Гогилашвили.
Он добавил, что считает неприемлемым, когда СМИ показывают его ребенка и садик, в который он ходит. «Я бы спокойно ездил на машине без прикрытия, если бы мне ее не расстреливали. Если бы я пончиками торговал, или пирожками», – объяснил бывший замминистра.
Ранее издание Bihus.Info зафиксировало, как в ноябре 2019 года сына помощницы президента Марии Левченко и тогда еще заммминистра внутренних дел Александра Гогилашвили в КВЦ «Парковый» привозил автомобиль с номерами Службы безопасности Украины. Редакция выяснила, что вместе с ним был охранник, в котором журналисты узнали сотрудника спецподразделения «Альфа» СБУ.
- 11 декабря в YouTube выложили видео, на котором Гогилашвили устроил разборки с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Гогилашвили возмущался, что полицейские не знают, кто он такой.
- 12 декабря появилось второе видео с Гогилашвили. На кадрах инцидент, который произошел 24 ноября этого года. Патрульные остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов, но у Гогилашвили это вызвало раздражение. Он обматерил патрульного и спросил, почему тот «не узнал начальство». Полицейский при этом спокойно объяснял, что выполняет свои служебные обязанности.
- Глава МВД инициировал внутреннее расследование и заявил, что отстранит Гогилашвили от должности. Президент Зеленский попросил уволить Гогилашвили.
- 12 декабря «Центр журналистских расследований» сообщил, что у Гогилашвили есть действительный паспорт гражданина России и индивидуальный налоговый номер.
- 13 декабря Кабмин уволил Гогилашвили. Сам чиновник позднее сообщил, что написал заявление на увольнение и признал, что виноват.