Президент Чехии Земан назначил новый состав Кабинета министров
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Miloš Zeman - prezident České republiky
Президент Чехии Милош Земан утвердил состав нового правительства страны, сформированного премьер-министром Петром Фиалом.
Об этом сообщается на сайте чешского президента 17 декабря.
В состав нового Кабинета министров, который возглавил Петр Фиала, вошли 15 мужчин и три женщины, что на три министра больше, чем в предыдущем правительстве Андрея Бабиша.
В правительстве появилась должность министра по европейским вопросам — во второй половине 2022 года к Чехии по ротации переходит председательство в ЕС. Этим направлением будет заниматься бывший ректор университета в Брно Микулаш Бек.
Также в Кабмине Чехии появилось три министра без портфелей.
- В Чехии осенью 2021 года на парламентских выборах победила коалиция «Разом» (SPOLU), которую сформировали три оппозиционные правоцентристские партии во главе с Петром Фиалой. Партия действующего премьер-министра Андрея Бабиша заняла второе место.
- 11 ноября уже бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш объявил об отставке всего правительства.
- 28 ноября президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу главой нового Кабинета министров.