ВОЗ одобрила вакцину компании Novavax от коронавируса. Осенью Украина расторгла контракт на ее поставку

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Всемирная организация здравоохранения разрешила для экстренного применения вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Novavax.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

«Вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают любые риски. Вакцина может использоваться по всему миру», — подчеркнули в организации.

Препарат называется Covavax, его производят в Индии по лицензии Novavax. В организации отметили, что вакцину Covovax оценивали по процедуре для использования в чрезвычайных ситуациях. В основе исследований — данные о качестве, безопасности и эффективности.

Covavax — субъединичная вакцина, состоящая из смеси вирусных белков разных типов. Они не являются цельными вирусами, а лишь частицами, которые распознает иммунная система. Субъединичные вакцины производят из белков, полученных биотехнологически — без размножения вируса в культуре клеток. По такой технологии создаются вакцины, которые уже используются в календаре прививок, в частности против гепатита В и гемофильной инфекции.

В ноябре министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина расторгла контракт на поставку 10 миллионов доз вакцин компании Novavax от коронавируса, которые обещали доставить еще летом.