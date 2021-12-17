Не расширять НАТО и не размещать ракеты за рубежом: Россия обнародовала свои проекты договоров с США о гарантиях безопасности
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- Алексей Ярмоленко
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Michael Parulava / Unsplash
Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договоров о гарантиях безопасности. Один из них должен быть подписан с США, а другой — с НАТО.
Об этом пишет пресс-служба МИД РФ.
Документы содержат преимущественно одинаковые требования как к США, так и другим странам-членам НАТО. Одним из основных требований являются гарантия нерасширения Североатлантического союза. В проекте договора с США отмечается лишь нерасширение НАТО на восток и в бывшие постсоветские страны, в то время как проект договора с НАТО исключает любое расширение Альянса.
Россия предлагает договориться о том, что все подписанты документы должны уважать безопасность друг друга, не размещать ракеты средней и малой дальности за рубежом, а также не использовать другие государства для подготовки нападения на любую из сторон.
Отдельно Россия просит США не создавать военные базы на территориях постсоветских стран и не разворачивать ядерное оружие за границей.
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