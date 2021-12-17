Украина подписала соглашение на закупку таблеток от коронавируса Merck

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Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение с американской компанией Merck на закупку таблеток «Молнупиравир» для лечения коронавируса.

Об этом на брифинге 17 декабря заявил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

Планируется закупить 300 тысяч курсов «Молнупиравира». Таблетки будут применять для лечения в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение. Они блокируют фермент, который необходим вирусу для воспроизведения генетического кода, — это и должно предотвратить размножение вируса и тяжелое течение болезни.

27 ноября стало известно, что таблетки от компании Merck менее эффективны, чем считалось. Согласно данным, прием таблеток в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30%, а еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или летального исхода на 50%.