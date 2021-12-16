Европейский регулятор одобрил еще одно лекарство от коронавируса

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало выдать регистрационное удостоверение лекарству от коронавируса «Сотровимаб».

Об этом регулятор сообщил 16 декабря.

«Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) принял положительное решение, рекомендуя предоставить регистрационное удостоверение на лекарственное средство «Сотровимаб» (Sotrovimab, XEVUDY), предназначенное для лечения взрослых и подростков (в возрасте от 12 лет и с массой тела не менее 40 кг) от коронавируса», — говорится в сообщении.

Как отмечается, этот препарат предназначен для пациентов с симптомами в легкой форме, не требующих подключения к кислороду, но имеющих высокий риск развития тяжелой формы заболевания.

В настоящее время рекомендацию EMA направили в Европейскую комиссию, которая выдает регистрационные удостоверения.

Согласно данным клинических исследований, лечение «Сотровимаб» снижает риск госпитализации или смерти на 79% у взрослых с COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Препарат эффективен и против нового штамма коронавируса «Омикрон».