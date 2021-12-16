Международная группа выдвинула Ирану ультиматум насчет переговоров о компенсации за сбытый самолет МАУ

Новости

Международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ под Тегераном требует, чтобы Иран до 5 января следующего года подтвердил свою готовность участвовать в переговорах насчет компенсации.

Об этом говорится в заявлении группы, обнародованном на сайте МИД Украины.

16 декабря международная группа представителей Канады, Швеции, Британии и Украины провела виртуальную встречу. Они направили еще один запрос, которым пригласили Иран обсудить претензии и требования группы в контексте возмещения ущерба в течение недели с 17 января 2022 года.

Группа подчеркнула, что Иран проявляет «очевидное нежелание» конструктивно и своевременно решать этот вопрос. В этой связи в обращении к Ирану выдвинули ультиматум — до 5 января 2022 года подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с Координационной группой.

«Координационной группе придется серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права. Прошло почти два года с момента сбития рейса PS752, впрочем, Исламская Республика Иран до сих пор не проявила заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств. Терпение Координационной группы иссякает», — говорится в заявлении.

8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (в том числе 57 граждан Канады) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.