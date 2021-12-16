Дания первой в Евросоюзе разрешила применение таблеток Merck от коронавируса
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Christina Victoria Craft / Unsplash
Дания стала первой страной Евросоюза, которая рекомендовала применение таблеток «Молнупиравир» производства компании Merck для лечения коронавируса. Рекомендация касается применения для пациентов из группы риска.
Об этом сообщают NDTV и Reuters.
Госрегулятор решил, что преимущества препарата превосходят риски для тех пациентов, которые в наибольшей степени подвержены риску тяжелого заболевания. Разрешение должно помочь сократить число госпитализаций.
При этом власти Дании осознают, что лекарство новое и его пока не одобрил европейский регулятор, поскольку данных об использовании таблеток мало.
- 4 ноября Великобритания первой в мире выдала разрешение на таблетки Merck. 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств начало рассматривать применение этих таблеток, а 24 ноября Кабмин разрешил использование «Молнупиравира» в Украине.
- 27 ноября стало известно, что таблетки менее эффективны, чем считалось. Согласно данным, представленным Merck, прием таблеток в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30%, а еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или летального исхода на 50%.
- 1 декабря комиссия регулятора США одобрила таблетки Merck для взрослых.