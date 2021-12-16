Дания первой в Евросоюзе разрешила применение таблеток Merck от коронавируса

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Дания стала первой страной Евросоюза, которая рекомендовала применение таблеток «Молнупиравир» производства компании Merck для лечения коронавируса. Рекомендация касается применения для пациентов из группы риска.

Об этом сообщают NDTV и Reuters.

Госрегулятор решил, что преимущества препарата превосходят риски для тех пациентов, которые в наибольшей степени подвержены риску тяжелого заболевания. Разрешение должно помочь сократить число госпитализаций.

При этом власти Дании осознают, что лекарство новое и его пока не одобрил европейский регулятор, поскольку данных об использовании таблеток мало.