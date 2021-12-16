Немецкий регулятор исключает возможность сертификации «Северного потока — 2» в первом квартале 2022 года
- Автор:
- София Телишевская
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Федеральное агентство сетей Германии (Bundesnetzagentur) исключает возможность сертификации газопровода «Северный поток – 2» в первой половине 2022 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление агентства.
«В первом полугодии 2022 года сертификации не будет», — заявил президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн, комментируя сроки сертификации.
По его словам, компания оператор Nord Stream 2 начала процесс создания дочерней компании в Германии в соответствии с требованиями германского законодательства.
Речь идет о Третьем энергопакете ЕС — это пакет законов для внутреннего рынка газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Основным его элементом является анбандлинг собственности, что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей, создание национального регулятора для каждой страны-члена ЕС и агентства для взаимодействия этих регуляторов.
Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны только в случае одобрения Еврокомиссией.
Если газопровод не выполнит европейские правила, его не сертифицируют.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток – 2» полностью завершили. По нему Россия хочет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Его сертификацию пока приостановили. Германия заявляла, что его запустят не раньше второго квартала 2022 года.