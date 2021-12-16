Евросоюз подготовил санкционный пакет против России на случай полномасштабного вторжения в Украину

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European Parliament / Flickr

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже подготовил дополнительные санкции против России, которые затронут различные сферы экономики.

Об этом сообщает BBC.

«Послание очень четкое: если Россия будет предпринимать дальнейшие агрессивные действия против Украины, цена будет дорогой, а последствия — серьезными», — отметила фон дер Ляен, не уточнив, каким именно будет санкционный пакет.

Отметим, что в первый день саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель тоже подчеркнул, что Россия заплатит высокую цену за любую военную агрессию против Украины.

«Совет ЕС вернется к этому вопросу, чтобы с новой силой заявить вместе с нашими партнерами в НАТО, «Большой семерке», США, Канадой и Великобританией: в случае какой-либо военной агрессии против Украины реакция будет сильной, преступнику придется заплатить высокую цену за такую агрессию», — сказал он.