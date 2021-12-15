Конгресс США принял оборонный бюджет с военной помощью Украине на $300 миллионов

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Сенат США принял оборонный бюджет страны, предусматривающий выделение Украине $300 миллионов военной помощи.

Об этом сообщает Axios.

Общий объем бюджета составляет $770 миллиардов. Документ предусматривает выделение $300 млн на оказание поддержки Украине — на $50 млн больше, чем запрашивал президент Джо Байден. Помощь включает $75 миллионов на летальное вооружение.

Кроме того, из проекта бюджета убрали поправку, которая предусматривала санкции против газопровода «Северный поток — 2». Оборонный бюджет также предусматривает $4 миллиарда для Европейской оборонной инициативы и $150 миллионов для сотрудничества в сфере безопасности в странах Балтии.