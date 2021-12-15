Брат главы Окружного админсуда Киева Юрий Зонтов вышел из СИЗО под залог

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Юлия Вебер / «Бабель»

Родной брат главы Окружного административного суда Киева Юрий Зонтов вышел из следственного изолятора. За него внесли залог в 7,6 миллиона гривен.

Эту информацию «Бабелю» подтвердил адвокат Зонтова Александр Корнага. Источник «Бабеля» в правоохранительных органах сообщил, что залог внесли в понедельник, 14 декабря.

На Зонтова надели электронный браслет. Ему запрещено общаться со свидетелями и лицами, проходящими по его делу, а также покидать Киев и область. Кроме этого, он должен прибывать по каждому требованию суда или прокурора и сдать на хранение загранпаспорта.