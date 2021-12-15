Брат главы Окружного админсуда Киева Юрий Зонтов вышел из СИЗО под залог
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- Костя Андрейковец
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Юлия Вебер / «Бабель»
Родной брат главы Окружного административного суда Киева Юрий Зонтов вышел из следственного изолятора. За него внесли залог в 7,6 миллиона гривен.
Эту информацию «Бабелю» подтвердил адвокат Зонтова Александр Корнага. Источник «Бабеля» в правоохранительных органах сообщил, что залог внесли в понедельник, 14 декабря.
На Зонтова надели электронный браслет. Ему запрещено общаться со свидетелями и лицами, проходящими по его делу, а также покидать Киев и область. Кроме этого, он должен прибывать по каждому требованию суда или прокурора и сдать на хранение загранпаспорта.
- 6 апреля НАБУ задержало двух адвокатов. Один из них — Юрий Зонтов, брат главы Окружного админсуда Павла Вовка. Зонтов также оказался работником Службы внешней разведки, откуда его уволили после задержания. Второй адвокат — Юрий Донец. Их задержали при получении $100 тысяч. За эти деньги они обещали помочь вынести «удобное» судебное решение.
- 7 апреля Зонтову и Донцу сообщили о подозрении, а сам Вовк назвал задержание и обыски в суде «провокацией» со стороны НАБУ и «местью».
- НАБУ сообщило, что во время обыска у адвокатов выявили более $3,7 миллиона, €840 тысяч, £20 тысяч, 230 тысяч гривен и 100 шекелей. Также правоохранители обнаружили золотые слитки и антиквариат.
- 9 апреля Зонтова арестовали с залогом в 35 млн грн, а 30 ноября Высший антикоррупционный суд продлил его арест до 28 января. В то же время следственный судья уменьшил размер залога до 7,61 млн грн.