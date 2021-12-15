Bloomberg: Большие страны ЕС не поддерживают введение новых санкций против России

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Ведущие страны-члены Европейского Союза выступают против введения новых санкций против России. Они хотят сконцентрироваться на диалоге с РФ.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg.

Эти страны сопротивляются разработке новых санкций и других наказаний для России, если она вторгнется в Украину. Германия, Франция, Италия и Испания хотят сначала провести с РФ переговоры, прежде чем готовить санкции.

В то же время другие страны ЕС уверяют, что именно публичные угрозы санкциями могут сдерживать российского президента Владимира Путина.

Ряд иностранных лидеров, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, провели телефонные разговоры с Путиным, в которых предупредили о возможном применении жестких санкций. Они будут касаться российской банковской системы, а также возможно закрытие газопровода «Северный поток — 2».

Государства восточной Европы, Нидерланды и скандинавские государства призвали Еврокомиссию как можно быстрее обсудить подробности документа с возможными санкциями против России. Но Германия считает, что если этот документ окажется в СМИ, это не будет способствовать диалогу с РФ.

Ведущие страны ЕС поддерживают идею того, что в случае вторжения России в Украину против нее должны быть применены жесткие экономические санкции. Но они не хотят готовить их сейчас, чтобы не допустить утечки информации и иметь возможность влиять на Путина.