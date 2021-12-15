«Он был повсюду». Газета Financial Times также назвала Илона Маска человеком рока

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Британская газета Financial Times назвала американского предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска человеком года. Об этом газета объявила в среду, 15 декабря.

Издание называет Илона Маска человеком года, потому что он спровоцировал «исторический сдвиг в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей».

«Долгое время представители автомобильной промышленности называли нас с [Николой] Теслой дураками и мошенниками. Они говорили, что электромобили не работают, невозможно добиться дальности и производительности. И даже если бы вы это сделали, никто бы их не купил», — говорит Маск в интервью Financial Times. Бизнесмен отметил, что есть одна важная причина, по которой автопроизводители решили перейти на электричество: «Пока мы не начали забирать у них значительную долю рынка, они никак не отреагировали».

Кроме этого, Маск претендует на звание инновационного предпринимателя своего поколения, ведь «он был везде» и его работа не ограничивается автомобилями. Так, например, частная космическая компания Илона Маска SpaceX в 2020 году впервые после космического корабля «Шаттл» отправила человека в космос, а его сеть спутников Starlink должна создать дешевый и высокопроизводительный спутниковый интернет-канал связи. Кроме того, ракета бизнесмена Starship ожидает своего первого испытательного запуска.

Илон Маск также определенным образом повлиял и на рынок криптовалюты: за год своими постами в Twitter, где у него более 66 миллионов подписчиков, он повысил стоимость Dogecoin на почти 6%.