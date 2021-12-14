Дело о «диверсии на газопроводе»: в оккупированном Крыму силовики провели новые обыски у крымских татар

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Facebook / Крымская солидарность

В оккупированном Крыму российские силовики провели очередные обыски у крымских татар, одного из них увозили в неизвестном направлении.

Об этом сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Twitter.

«Во временно оккупированном Крыму очередной незаконный обыск в доме крымских татар, завершившийся задержанием и вывозом в неизвестном направлении 23-летнего Куртумера Чалгозова. Прежде чем отпустить, его допрашивали по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых», — написала она.

Джапарова требует от России прекратить репрессии против местного населения в Крыму.

«Согласно нормам международного права, Россия как страна-оккупант обязана немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного ею Крыма и освободить Наримана Джеляла, Азиза и Асана Ахтемовых, а также всех незаконно удерживаемых ею украинских граждан», — добавила замглавы МИД Украины.

По данным правозащитной организации «Крымская солидарность», после обыска Куртумера Чалгозова в наручниках забрали из дома в неизвестном направлении.

Сам мужчина рассказал, что находился в машине с повязкой на глазах, его отвезли в неизвестное здание в Симферополе, где допрашивали о диверсии газопровода в селе Перевальное, в котором обвиняют Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых.

Чалгозов заверил, что не владеет информацией об этом. Силовики предупредили, что вскоре его ждет повторный допрос.

Кроме того, у крымского татарина изъяли во время обыска мобильный телефон, который пока не вернули.