Секретарь СНБО Данилов спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом на середину февраля 2022 года

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Следующая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в середине февраля 2022 года.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга в Офисе президента 14 декабря.

«Можно спрогнозировать, что с 15—20 февраля у нас будет начало следующей волны заболеваемости», — сказал он.

По мнению Данилова, чтобы избежать новой вспышки, в Украине нужно внедрять бустерную вакцинацию и начинать с пожилых людей.

Также секретарь СНБО отметил, что уровень вакцинаций необходимо увеличивать до 300 тыс. прививок в сутки.

«Если вакцинирование у нас будет на уровне 75—80% населения, мы можем гораздо проще проходить заболеваемость», — добавил он.

В то же время Данилов высказал предположение, что до середины января следующего года угроз, связанных с заболеваемостью новым штаммом коронавируса «Омикрон», ожидать не стоит.

«Мы от него никуда не уйдем, потому что он уже есть на наших границах... Мы считаем, что до 15—20 января у нас не будет никаких угроз, связанных с заболеваниями. Но речь идет о том, что людям нужно вакцинироваться», — резюмировал секретарь СНБО.