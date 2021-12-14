«Это дезинформация». Госдеп опроверг информацию о планах США давить на Украину ради уступок России
- Автор:
- Олег Панфилович
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США не планируют принуждать Украину к уступкам России в обмен на деэскалацию ситуации на ее границе.
Об этом в своем обращении заявила заместитель государственного секретаря США Керен Донфрид.
В обращении она подчеркнула, что прибыла в Киев, чтобы заверить украинцев в неизменной поддержке Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.
«Позвольте мне повторить то, что мы сказали руководству Украины: мнение о том, что мы будем подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с Россией, — это чистая дезинформация и к ней следует относиться соответственно», — сказала Донфрид.
Она заявила, что «одна страна не может заставлять другую менять свои границы и политику», и напомнила, что США предупредили Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину. По словам Донфрид, она намерена повторить эти месседжи на переговорах в Москве.
На минувшей неделе агентство Associated Press, ссылаясь на источники в Вашингтоне, заявило, что администрация Байдена предложит Украине пойти на уступки России в вопросе оккупированного Донбасса, в частности — предложить оккупированным территориям самоуправление в сфере здравоохранения, образования и правоохранительных органов. Также представитель Госдепа якобы заявил украинским властям, что в ближайшие 10 лет Украину в НАТО не примут.
Напомним, 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- 9 декабря Владимир Зеленский провел разговор с Джо Байденом. Президенты обсудили поддержку Украины на фоне агрессии РФ и скоординировали позиции по дальнейшим шагам в поиске путей к миру на Донбассе. В Белом доме назвали разговор «очень теплым», он длился 90 минут.
- Кроме того, 9 декабря состоялось заседание ТКГ по Донбассу, на котором Россия отклонила все инициативы украинской делегации.