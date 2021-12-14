В Украине за сутки вакцинировали более 120 тысяч человек, около 400 COVID-пациентов умерли
- Автор:
- София Телишевская
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Thana Prasongsin / Getty Images
В Украине за последние сутки, 13 декабря, медики выявили 7 283 новых случая коронавирусной болезни (среди заболевших 566 детей и 134 медработника). От осложнений заболевания умерли 387 пациентов, а накануне — 188.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 91 602 человека умерли от осложнений болезни, а 3,2 миллиона граждан выздоровели.
Также за сутки медики вакцинировали 129 742 человек, из них одну дозу получили — 42 956, а полностью иммунизированы — 86 786.
С начала вакцинальной кампании уже привиты 14 174 399 граждан, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 544 437.
В Минздраве отмечают, что вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
- С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Сич», «Суспільне»).
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку или билеты на поездки по стране. Также деньги можно будет потратить на покупку книг.