В Украине за сутки вакцинировали более 120 тысяч человек, около 400 COVID-пациентов умерли

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Thana Prasongsin / Getty Images

В Украине за последние сутки, 13 декабря, медики выявили 7 283 новых случая коронавирусной болезни (среди заболевших 566 детей и 134 медработника). От осложнений заболевания умерли 387 пациентов, а накануне — 188.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 91 602 человека умерли от осложнений болезни, а 3,2 миллиона граждан выздоровели.

Также за сутки медики вакцинировали 129 742 человек, из них одну дозу получили — 42 956, а полностью иммунизированы — 86 786.

С начала вакцинальной кампании уже привиты 14 174 399 граждан, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 544 437.

В Минздраве отмечают, что вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.