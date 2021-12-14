США подтвердили возможность размещения войск на восточном фланге НАТО в случае российской агрессии
- Автор:
- София Телишевская
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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО в случае новой военной агрессии России против Украины.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Если мы вспомним 2014 год, многие наши союзники по НАТО были готовы увеличить присутствие на восточном фланге, дополнительно разместить войска на ротационной основе. Эти меры США тоже рассматривают в случае, если Россия решит напасть на Украину», — отметила Псаки.
- 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обсудили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США по поводу нерасширения НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- 9 декабря Байден позвонил президенту Зеленскому — они обсудили наращивание Россией войск у восточной границы Украины.