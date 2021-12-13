Винницкая и Хмельницкая области выходят из «красной» зоны карантина
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Чузавков Сергей / УНИАН
Со среды, 15 декабря, на территории Винницкой и Хмельницкой областей вводится «желтая» карантинная зона.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, ссылаясь на решение Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 13 декабря.
«Установить с 00:00 15 декабря 2021 года «желтый» уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей», — процитировал он.
- С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Посещать общественные заведения в регионах «желтой» зоны смогут только те, кто получил хотя бы одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ — «желтый» сертификат COVID или справку 063/о. Срок действия «желтых» COVID-сертификатов сократили до 30 дней.
- С 7 декабря восемь областей и Киев вышли из «красной» зоны карантина. В КГГА объяснили, как будут работать транспорт и ТРЦ в «желтой» зоне карантина.
- Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.