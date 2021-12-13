«Да, я виноват». Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили заявил, что сам написал заявление об увольнении

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили сообщил, что написал заявление об увольнении. Об этом он заявил в Facebook в понедельник, 13 декабря.

«Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более, чем два года», — отметил Гогилашвили.

Перед этим, утром 13 декабря, стало известно, что правительство уволило Гогилашвили с должности заместителя главы МВД, на которой оно находилось с сентября 2019 года. Позже в Министерстве подтвердили, что уволили его по собственному желанию.

Кто такой Александр Гогилашвили?

На работу в Министерство внутренних дел Александр Гогилашвили впервые попал в сентябре 2019 года — и сразу на должность заместителя министра Арсена Авакова. В МВД он отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. До этого Гогилашвили в течение многих лет был публичным спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Кроме того, эта организация за деньги избавляет от нарко- и алкозависимости, организует курсы реабилитации. Там Гогилашвили познакомился с руководителем «Квартала» и будущим президентом Владимиром Зеленским. Он, как и многие другие знаменитости, приезжал поддерживать подопечных ассоциации. Кроме того, жена Гогилашвили — Мария Левченко — много лет работает личным помощником Зеленского.